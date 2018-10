Pescara città dal pollice verde: in arrivo 2.000 nuovi alberi

Il Comune di Pescara ha pubblicato il bando relativo al progetto "Mosaico Verde" che prevede la possibilità per privati ed operatori economici di cofinanziare la piantumazione di 2.000 alberi e la loro manutenzione per due anni, per coloro che hanno come mission aziendale la riqualificazione ambientale ed il recupero o potenziamento di aree verdi e boschive.

Lo ha fatto sapere il vicesindaco Blasioli, che ha illustrato i dettagli dell'iniziativa. L'obiettivo è farvorire la biodiversità ed il riequlibrio ambientale in varie zone della città, con un progetto che non ha precedenti nella storia del verde pubblico pescarese:

"Per questa ragione abbiamo deciso di adottare l’idea e coniugarla al mercato, attraverso l’avvio di una manifestazione d’interesse esplorativa che ne garantisce trasparenza e possibilità per altri soggetti di partecipare, finalizzata proprio a individuare un operatore economico interessato a realizzate una forestazione di un’area preliminarmente individuata, in via sperimentale per la durata di due anni e in grado di supportare (direttamente o indirettamente tramite sponsorizzazione) il Comune di Pescara nel “progetto di forestazione”. L’avviso ha una validità di venti giorni ma l'istruttoria sarà veloce perché vogliamo realizzare al più presto il fine del progetto."

L'operatore dovra provvedere a proprie spese o tramite sponsorizzazione alla piantumazione di 2.000 arbusti autoctoni, tramite piano redatto da un tecnico forestale e dopo l'approvazione del comune stesso, e provvedere anche alla manutenzione delle aree e degli arbusti per almeno due anni. Blasioli ha ricordato come sia fondamentale un'attività di ripiantumazione in città dopo le perdite avute a causa delle nevicate e degli alberi caduti in diverse zone della città per vari motivi.