Parley for Oceans fa tappa a Pescara per la campagna Protect Paradise

Sabato 24 agosto si svolgerà Parley for Oceans per la campagna Protect Paradise, in collaborazione con l’Associazione Onlus Ambiente e/è Vita Abruzzo e il collettivo Pescara Cleanup la pulizia del tratto di spiaggia di Pescara partendo dalla zona del Museo del Mare.

L’iniziativa si inquadra all’interno della campagna nazionale Protect Paradise che l’organizzazione ambientalista americana Parley for the Oceans, sta portando avanti, insieme a Corona, attraverso un tour che farà tappa in numerose spiagge italiane, per la rimozione della plastica, per la sensibilizzazione della cittadinanza sull’impatto di essa e l’importanza di strategie per rendere i territori PlasticFree.



L’evento si svolgerà con il patrocinio e la collaborazione della Cooperativa EtaBeta, che ha dimostrato sensibilità e impegno per questa iniziativa volta alla diffusione dell’attitudine PlasticFree.