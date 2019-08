A Pianella, da settembre, nuova gestione della raccolta rifiuti

Cambio di gestione, a Pianella, della ditta appaltatrice della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, da lunedì 2 settembre, vedrà all’opera la Cos.Ve.Ga, aggiudicataria della gara di appalto europea, premiata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulle altre concorrenti.

La ditta si occuperà del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi complementari del Comune di Pianella, per i prossimi 5 anni.

“La gara di appalto – spiega l’assessore all’ambiente Marco Pozzi – ci consente di ottenere diverse migliorie, quali l’aumento della frequenza di raccolta settimanale, sia nel periodo invernale che estivo, della frazione della plastica e metalli, del vetro e dell’organico; l’istituzione di un Centro di Raccolta Comunale aperto tre giorni a settimana per 12 ore complessive con possibilità di conferire tutte le frazioni di rifiuti urbani e speciali assimilati; un servizio integrativo con possibilità di conferire, per tutte le utenze, varie tipologie di rifiuto a chiamata su prenotazione o nel centro di raccolta o nelle isole ecologiche. Tutti i mezzi di raccolta saranno Euro 6 (mezzi di nuova generazione a basse emissioni) e di vetustà inferiore a due anni, in modo da ridurre l’impatto ambientale della gestione dei rifiuti”.