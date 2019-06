Mare, no all'uso delle plastiche in spiaggia: firmato protocollo di intesa a Pescara [FOTO]

Combattere la dispersione delle plastiche monouso in spiaggia. Questo l'obiettivo del protocollo di intesa #StopSingleUsePlastic firmato questa mattina, giovedì 20 giugno, nel Comando della Guardia Costiera di Pescara.

Ad apporre la firma sono stati la Regione Abruzzo, il Comune di Montesilvano, Marevivo, Sib-Confcommercio, Fiba-Confesercenti, Fab-Cna Balneari e Società Nazionale di Salvamento.

Il progetto, voluto dalla Guardia Costiera di Pescara e da Marevivo, nell’ambito della campagna nazionale #PlastiFreeGC, nasce con l’intento di mettere intorno allo stesso tavolo Enti pubblici, ambientalisti e i rappresentanti dei balneatori per realizzare efficaci forme di collaborazione finalizzate a contrastare l’utilizzo della plastica negli stabilimenti balneari del litorale pescarese.

Questo quanto sottolinea il direttore marittimo, il capitano di Vascello Donato De Carolis:

"Un protocollo molto semplice ma significativo che invita a rivedere certi comportamenti. Dobbiamo salvaguardare il mare e questo è un esempio di economia circolare. Stimoliamo comportamenti diversi rispetto al passato per la salvaguardia dell'ambiente. Il mare è pieno di microplastiche derivanti dalla decomposizione della plastica. Tra qualche anno ci saranno più plastiche che pesci in mare. Nel 2021 sarà completamente bandita la plastica ma noi prendiamo più tempo per una presa di coscienza consapevole del problema".

Il protocollo d'intesa che invita balneatori, bagnanti e fruitori del mare in genere a non utilizzare le plastiche monouso come piatti, bicchieri e cannucce, prevede anche forme di divulgazione sui corretti comportamenti da tenere in spiaggia e in ogni stabilimento verrà affisso un cartello-manifesto, preparato dal Sib-Confcommercio che riassume le regole basilari per il corretto uso della plastica, come spiegato da Riccardo Padovano.