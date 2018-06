Montesilvano: tutto pronto per la nascita del centro del riuso in via Nilo

Una nuova soluzione nel progetto di potenziamento della raccolta differenziata sarà presto attuata in via Nilo, nell'ex sede della Ecoemme. Come già accennato qualche settimana fa, il Comune di Montesilvano ha ufficializzato la realizzazione di un centro del riuso dove poter depositare oggetti ingombranti destinati a nuova vita. Questa formula di riciclaggio servirà a ridurre il quantitativo dei rifiuti di grossa dimensione in discarica.

Per far nascere questo nuovo punto di conferimento, il Comune è intervenuto con una compartecipazione economica di circa 42.800 euro che si vanno ad aggiungere al finanziamento regionale di 100.000 euro.

Il sindaco Maragno: