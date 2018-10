Montesilvano, ambulanti dei mercati rionali chiamati a fare la raccolta differenziata

A Montesilvano i contenitori di vario colore da utilizzare per il conferimento di materiale organico e plastica saranno messi a disposizione degli ambulanti. L'esperimento iniziera' domani, 24 ottobre, con il mercato del mercoledì in via Migliorino Di Pietro, zona Ranalli, per poi svilupparsi anche il giovedì in via Lucania e il venerdì in via Torrente Piomba.

L'introduzione del sistema di raccolta porta a porta anche durante i mercati rionali rappresenta un nuovo tassello nel percorso di potenziamento della raccolta differenziata.

In seguito si passerà anche al coinvolgimento dei commercianti che hanno bancarelle ai mercati di viale Europa e di piazza Indro Montanelli. Sarà compito degli operatori del consorzio Formula Ambiente e Sapi consegnare la mattina presto i contenitori, per poi ritirarli a conclusione del mercato.