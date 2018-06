Microchip gratis per gli animali al Parco della Libertà di Montesilvano

Sabato 9 giugno, dalle 17 alle 19, al Parco della Libertà, grazie al supporto dell’associazione Dog Village, verrà effettuata la microhippatura gratuita dei cani.

La microchippatura di cani e gatti non solo rappresenta un obbligo di legge, ma dà di fatto una identità ai nostri amici animali. Questo sistema, inoltre, rende facilmente rintracciabili gli animali in caso dovessero perdersi. Le sanzioni per la mancata microchippatura sono rilevanti. Le multe, infatti, ammontano a 200 euro.

Per questa ragione il Comune ha voluto organizzare questa ulteriore giornata, in cui si darà questa opportunità gratuitamente a tutti i residenti a Montesilvano possessori di cani o gatti che non hanno ancora provveduto a dotare i propri amici di microchip.