Ora non si sgarra più: chi abbandona le mascherine a Città Sant'Angelo sarà multato

Ora non si sgarra più: chi abbandona i guanti e le mascherine a Città Sant'Angelo sarà multato da un minimo di € 25 a un massimo di € 500. Stamane, infatti, il sindaco Matteo Perazzetti ha firmato l’ordinanza comunale che vieta di lasciare i dispositivi di protezione individuale su suolo pubblico e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

Queste le dichiarazioni del sindaco:

«Abbiamo recepito l’ordinanza regionale n. 66 per sanzionare a dovere la maleducazione e la non curanza per l’ambiente di molte persone. Vedere questi rifiuti buttati a terra è raccapricciante. La maggior parte delle persone è educata e civile, queste sanzioni faranno male a chi non ha a cuore la nostra città».