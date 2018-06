Mare a Pescara, ambientalisti sugli scudi: "Dati disastrosi per via Balilla e via Galilei"

Dati disastrosi come nei periodi peggori per le acque marine davanti via Balilla e via Galilei, in pieno centro a Pescara. Gli ambientalisti del Forum H20 tornano all'attacco in merito alla questione della sicurezza e balneabilità delle acque cittadine. Da aprile il 50% dei campionamenti è risultato fuori norma,

"Tutto ciò nonostante il tanto propagandato intervento di apertura della diga foranea, avvenuto con un escamotage con cui è stata evitata la normale procedura di V.I.A. nazionale attraverso una più semplice verifica di assoggettabilità a V.I.A. regionale. In realtà questo intervento serve esclusivamente, usando strumentalmente la questione della balneazione, a imporre la conformazione del nuovo porto mettendo tutti davanti al fatto compiuto e anticipando anche la V.I.A. nazionale comunque necessaria per il rifacimento dei due moli guardiani come prescritto dalla legge. Ovviamente la nuova posizione della foce ottenuta con il taglio della diga non potrà più essere cambiata."

Secondo il Forum H20, per risolvere il problema del mare inquinato va pulito e "guarito" il fiume Pescara, senza trovare altre presunte soluzioni che in realtà costituiscono solo palliativi e non agiscono alla radice del problema.