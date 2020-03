M'illumino di meno, a Pescara il Comune terrà spenta la torre civica

Anche Pescara aderisce a “M’illumino di Meno” , la giornata del risparmio energetico lanciata da Caterpillar e Radio 2 ormai da 15 anni. Domani, venerdì 6 marzo, la torre civica resterà spenta, come ha fatto sapere il vicesindaco ed assessore all'ambiente Santilli.

L'edizione di quest'anno è dedicata ad alberi, piante e verde. Il vicesindaco ha aggiunto:

È il segno, per quanto simbolico della sensibilità che come amministrazione vogliamo dimostrare verso questi temi che definirei fondamentali per il futuro del Mondo e dell’Umanità. Mi auguro che i cittadini apprezzino l’iniziativa