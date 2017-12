Un regalo di Natale verdeggiante, il Co.n.al.pa. dona 25 nuovi alberi a Loreto Aprutino

Ieri a Loreto Aprutino sono iniziati i lavori di riqualificazione ambientale e riforestazione di Via Cappuccini, una delle vie più importanti della cittadina pescarese. L'operazione prevede la piantagione di 25 grandi alberi ornamentali di Prunus cerasifera pissardi nigra, altezza tre metri, donati dal Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Onlus tramite i finanziamenti del 5x1000 dedicati al restauro del paesaggio.

"La riforestazione di Via Cappuccini è un progetto molto importante di miglioramento del paesaggio urbano", spiega il paesaggista Alberto Colazilli, presidente del Conalpa Onlus. "Aiuole abbandonate, alberi trattati malissimo con capitozzature e molti dei quali secchi e marci, terreni poveri e compattati. Questa operazione di restauro mira a eliminare tutte queste criticità. Insieme all'Amministrazione Comunale abbiamo scelto il Prunus pissardi nigra che si addice benissimo alle limitate condizioni delle aiuole e al poco terreno a disposizione. Un alberello elegante che arriva a 6-7 metri di altezza, con fogliame rosso e fioritura in marzo, gestibili con potature minime. Non darà fastidio ne al traffico veicolare ne alle abitazioni incombenti sulla strada. Questi nuovi alberi sono il regalo di Natale che il Conalpa Onlus vuole fare alla cittadina di Loreto Aprutino, con l'auspicio di un futuro verdeggiante e ricco di bellezza".