Anche gli studenti dei due licei Da Vinci e Galilei a scuola di riciclo con i Green Game - FOTO

Educare i giovani alla cultura del riuso e della raccolta differenziata, per risparmiare proteggendo anche l'ambiente. È questo l'obiettivo dei "Green Game!", l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente e dai consorzi nazionali (Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea) che ha fatto tappa oggi 4 dicembre a Pescara in due licei, il Galilei e il Da Vinci dove i ragazzi si sono sfidati divertendosi ed apprendendo nozioni ed informazioni importanti per praticare nel modo corretto la differenziata.

Prima della gara le classi prime e second hanno seguito la lezione del relatore Alvin Crescini e poi si è passati subito ai quiz, con i docenti soddisfatti dell'iniziativa come ha spiegato la professoressa Ciafarone e la professoressa Galli: