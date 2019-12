"Le avventure di plastica 1 / l'inizio delle cose" con i bambini

Da oggi, 2 dicembre, nonché martedì 3 e giovedì 5, nella Scuola Primaria "11 febbraio '44" arriva il Plastic Tour, ovvero la presentazione di uno dei libri più curiosi dell'anno "Le avventure di Plastica 1/L'inizio delle cose", scritto da Beniamino Cardines ed edito da Lfa Publisher di Napoli (no eap). Il libro ha vinto il Premio Letterario Nazionale "Luigi D'Amico 2019", sezione Letteratura per Ragazzi.

Protagonisti del Plastic Tour sono i seguenti performers:

Insieme a Beniamino Cardines daranno vita a una singolare presentazione del libro. Il progetto è realizzato in collaborazione con Ooops! (scuola di scrittura e narrazione", i bambini saranno coinvolti in un vero e proprio laboratorio di scrittura creativa.

Così Cardines:

"È la vita di Plastica che non è solo una ragazzina di 11 anni, ma anche davvero plastica. La sua famiglia, la sua scuola, i suoi amici Lampo, Fulmine, Banda... una vita inventata, neanche tanto. Divertente, ma anche molto pensante. Lei, da grande, vuole fare la biologa marina, perché tanto vale capirla l'acqua, visto che poi ci dovremo tutti finire dentro. Una ragazzina che diventa avamposto della scoperta di un mondo in trasformazione sotto i nostri occhi. Sì, è vero, oggi tutti parlano e vorrebbero un mondo plastic free... ma è evidente che abbiamo prodotto altro e che viviamo in un mondo plastic all!".