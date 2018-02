Intesa Comune-Laad per l'apertura e chiusura dei parchi cittadini

Firmata stamane l’intesa fra il Comune e la Laad per l’apertura e la chiusura di alcuni parchi pubblichi. La collaborazione, già rodata fra il Settore Verde Pubblico e la cooperativa di diretta emanazione della Lega Anti Droga fondata da Gianni Cordova, è stata rinnovata e ampliata stamane, in presenza del vicesindaco e assessore ai Parchi Antonio Blasioli, Vera Gregoris, moglie di Cordova a capo della Laad, Andrea Borzi a capo della cooperativa “Lavoro e servizi” dell’associazione, il responsabile del servizio Verde Mario Caudullo.

“La testimonianza più bella è vedere la cooperativa dei ragazzi della Laad collaborare ancora con il Comune di Pescara in uno dei settori che più riguardano la vita della comunità, il nastro verde - dice il vicesindaco Antonio Blasioli - Loro si occuperanno di aprire e chiudere i parchi come facevano già lo scorso anno. I nostri parchi sono 54. La Laad si occuperà di 25 parchi cittadini fra cui villa Basile, l’ex vivaio comunale, il parco Calipari, nonché il parco dell’Infanzia che si trova in via Tavo, dove abbiamo portato don Ciotti e che abbiamo restituito alla città malgrado ci dicessero di non spenderci soldi per via della sua ubicazione. Nell’intesa c’è anche un altro parco, quello di Colle del Telegrafo, una terrazza straordinaria per la città a cui sono affezionato molto: lì abbiamo trovato la collaborazione della comunità mormone che nell’aprire la sua chiesa si è occupata anche dell’apertura e chiusura del parco il sabato e la domenica; la Laad lo renderà fruibile tutti gli altri giorni della settimana, dal lunedì a venerdì”.