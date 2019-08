Insabbiamento del porto, il Comune di Pescara pensa a soluzioni innovative [FOTO]

Si chiama Marina Plan Plus ed è il progetto che il Comune di Pescara mette in campo, utilizzando fondi europei del programma Life 15, per porre rimedio in maniera innovativa al problema dell'insabbiamento del porto. L'idea viene da Cervia.

"Si tratta di una proposta molto interessante - sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici e alle Grandi Infrastrutture cittadine, Luigi Albore Mascia - e anche relativamente economica. Comunque tutta ancora da valutare".

Il progetto prevede un rimodellamento dei fondali attraverso un sistema di eiettori che, adeguatamente posizionati, rimuovono stabilmente i sedimenti dalle aree portuali evitando l'accumularsi dei depositi. La sabbia viene movimentata attraverso getti d'acqua direzionati in modo da modificare le correnti e raggiunge anche l'obiettivo di un ripascimento costante delle spiagge interessate.

Non si tratta dunque di un dragaggio, ma di una movimentazione all'interno del bacino che può essere controllata anche da remoto.