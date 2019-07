A Bolognano le "giornate ecologiche" organizzate dalle guardie Geav

Le Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie (Geav) hanno organizzato tre "giornate ecologiche" nel Comune di Bolognano per sensibilizzare la popolazione alla tutela dell'ambiente anche nei luoghi urbani e per favorire la collaborazione fra le istituzioni e il mondo dell'associazionismo volontaristico nella risoluzione dei problemi della collettività.

La prima giornata si è già svolta sabato 29 giugno a Piano d'Orta, contrada di Bolognano, dove volontari dell'associazione Geav e Asd Piano d'Orta calcio si sono resi partecipi dello sfalcio dell'erba nel cimitero e lungo le strade del centro urbano. Le prossime giornate sono il 6 luglio nel borgo fortificato di Musellaro e il 13 luglio nel centro di Bolognano.

L'iniziativa è stata possibile grazie alla sensibilità verso la problematica ambientale da parte dell'amministrazione di Bolognano, in particolare del sindaco Guido di Bartolomeo e del consigliere Vincenzo Nuccitelli.

Le operazioni di sfalcio sono state coordinate dal Presidente Nazionale Geav Vittorio Sticca, dal Presidente Geav Provinciale di Pescara Daniele Ciacci e dal Presidente della sezione Geav di Scafa Rocco Barbarossa. Il commento sull'iniziativa spetta a Cristiano Vignali, Vice Presidente Geav Provinciale di Pescara e portavoce dell'Associazione di guardie ecologiche:

"Le Geav fungono attività di ausilio alle istituzioni e alle forze dell'ordine. In questo caso stiamo riqualificando, in collaborazione con il Comune di Bolognano e l'Asd Piano d'Orta, delle aree urbane. La tematica ambientale e di tutela del cittadino e della "res publica" è sempre più sentita, soprattutto negli ultimi anni, in cui i tagli ai fondi pubblici stanno penalizzando l'azione degli Enti pubblici territoriali".