Prima giornata ecologica della Rieco a Spoltore per i rifiuti ingombranti

Una giornata ecologica utile ad agevolare il conferimento dei rifiuti ingombranti.

È quella che organizza la Rieco, nuovo gestore dell'igiene urbana nel territorio a Spoltore con l'amministrazione comunale per dopo domani, venerdì 21 giugno.

L'appuntamento è dalle ore 8 alle 12 in piazza Unione Europa, nella zona sottostante il palazzo comunale e di fronte alla polizia municipale, un'area dotata di un container. Qui sarà possibile rivolgersi al personale Rieco per consegnare il proprio rifiuto, che sarà così smaltito correttamente.

"In occasione dell'arrivo della nuova gestione, si sono create difficoltà con le vecchie prenotazioni", spiega l'assessore ai rifiuti Rino Di Girolamo, "per questo motivo ho chiesto la giornata ecologica, come soluzione d'emergenza in grado di agevolare i cittadini e riportare la situazione alla normalità". Sono esclusi, in quest'occasione, tutti i rifiuti Raee (cioè apparecchiature elettroniche ed elettriche, come ad esempio frigoriferi, televisori, lavatrici e così via). Per rifiuti ingombranti si intendono dunque materassi, mobili in genere, lastre di vetro, persiane e tapparelle, reti, rubinetteria, sdraio, sedie: tutto ciò che non può essere conferito nei mastelli del porta a porta per via delle dimensioni.

La settimana successiva è già in programma una seconda giornata ecologica, con le stesse modalità: il 28 giugno, sempre dalle ore 8 alle 12, sarà il turno di contrada Frascone, nel piazzale comunale adiacente via Vasto, dove solitamente si tiene il mercato rionale.

Per informazioni è attivo il numero verde 800.521.506, dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle 8.30 alle 14.30 e dalle 15.00 alle 18.00.