Il Comune di Spoltore dà il via libera alla fusione di Ambiente SpA, Linda e Attiva

Il consiglio comunale di Spoltore dà il via libera alla fusione di Ambiente SpA, Linda e Attiva. Come noto, Linda gestisce i rifiuti nel Comune di Città Sant'Angelo, Attiva è la sua omologa per il territorio di Pescara e Ambiente SpA ha sede a Spoltore e lavora come centrale unica d'acquisto per i 40 Comuni soci, cui va aggiunta la Comunità Montana "Vestina" in liquidazione.

"Questa nuova società - ha detto il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito - avrà in dote tutta una serie di strutture: penso al Centro di Raccolta di Città Sant'Angelo, alla Piattaforma Ecologica di Loreto Aprutino, all'Impianto Sperimentale di Pianella, alla Piattaforma Ecologica di Alanno e alla Ricicleria Pescara che verranno messe a disposizione di territori che attualmente non hanno impianti analoghi".

Da Spoltore via libera alla fusione di Ambiente SpA, Linda e Attiva

Sul patrimonio impiantistico della "Super Ambiente" (così è stata ribattezzata) sono già programmati una serie di investimenti: il volume dei finanziamenti ottenuti e in corso supera 1,5 milioni di euro.

Questi i numeri della nuova società, che dovrebbe essere operativa dal prossimo ottobre: