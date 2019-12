Sabato ecologista con 'Fridays for Future' al Giardino Fluviale di Pescara

Sabato ecologista con 'Fridays for Future' al Giardino Fluviale il 7 dicembre. I giovani provvederanno a pulire l'area dove recentemente sono stati piantati alcuni alberi autoctoni in occasione del Quarto Sciopero Globale per il Clima.

Programma

ritrovo alle ore 10

pranzo alle ore 13.30 a base di prodotti tipici delle campagne abruzzesi, dalla filiera sostenibile della rete di produttori ABroots

turno di pulizia pomeridiano dalle ore 14 alle ore 16

Ecco cosa hanno dichiarato gli organizzatori: