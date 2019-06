Fatta chiarezza sui fondi destinati alla bonifica del fiume Saline

Gli onorevoli Massimo Paolucci e Rossella Muroni hanno ricevuto i chiarimenti richiesti dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare in merito ai fondi da destinare per la bonifica del fiume Saline, inquinato da una discarica dismessa.

I due parlamentari, rappresentanti della lista civica "Montesilvano Anno Zero", in una nota inviata al vice capo di gabinetto del dicastero chiedevano che fine avessero fatto i soldi promessi dall'accordo di programma firmato con la Regione Abruzzo nel febbraio del 2010.

In realtà, gli importi da versare nelle casse dell'Ente regionale e del Comune di Montesilvano sono già stati erogati e sono stati così ripartiti:

Rispetto alle attività disciplinate nell'accordo, nel dicembre 2017 la Regione si è assunta l'impegno per complessivi € 730.000 e risultano liquidati poco più di € 180.000.

"A questo punto nessuno può ancora ribadire che le azioni non sono state intraprese per mancanza di fondi - denunciano i due esponenti del Parlamento - ma solo per un'evidente volontà politica. Ora non possono più accampare scuse".