Una famiglia plastic free per sensibilizzare sui rifiuti in spiaggia [FOTO]

Christian De Leonardis, referente regionale per l'Abruzzo di Plasticfree Onlus Italia, ci mostra una famiglia plastic free (la sua) per sensibilizzare tutti sul tema dell'inquinamento della plastica soprattutto in riferimento alle nostre spiagge. Plasticfree Onlus Italia, infatti, organizza raccolte dei rifiuti in tutta la nazione, senza scopi di lucro, con un gruppo di volontari.

«È importante sensibilizzare al massimo su questo argomento e poter reperire un numero sempre maggiore di volontari», afferma De Leonardis. «Queste foto sono riferite alla prima uscita mia e della mia famiglia per la raccolta di rifiuti sulla spiaggia».

Anche la "Iena" Nina Palmieri, di origini abruzzesi, ha sostenuto questa associazione sulla sua pagina Instagram.