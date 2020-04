175 kit per l'indifferenziata consegnati alle famiglie in quarantena per il coronavirus

Coronavirus, 175 kit per la raccolta indifferenziata dei rifiuti consegnati, da stamattina, dagli operatori di Ambiente Spa alle famiglie in quarantena o isolamento domiciliare. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco

“I kit - ha spiegato Del Trecco - dovranno essere utilizzati per tutto il periodo dell’emergenza, con annessa anche una guida per ricordare le norme da osservare nel conferimento del proprio pattume. Abbiamo dovuto attendere qualche giorno per avere tutti i recapiti da Asl e Protezione civile e per poter assumere accordi con i cittadini stessi, ben 205, che cercheremo di supportare e di agevolare in qualunque maniera per tutto il tempo che sarà necessario”.