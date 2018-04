Spiagge a misura di bambino: consegnate a Montesilvano le Bandiere Verdi

Quella di ieri è stata una giornata importante per il Comune di Montesilvano che ha ospitato un avvenimento di importanza nazionale, testimoniato dall'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. La consegna della Bandiera Verde a 40 comuni italiani vede in elenco la stessa Montesilvano, insieme ad altri sei centri costieri della nostra regione. Nel corso di un'imponente cerimonia che si è svolta al Pala Dean Martin, i Sindaci delle città meritevoli del prestigioso vessillo hanno ricevuto il simbolo equivalente a località a misura di bambino, dotata di ogni confort e servizi per un piacevole soggiorno familiare. In via del tutto eccezionale, il conferimento è stato assegnato anche ad una città straniera, Malaga, come simbolo di un modello italiano esportato in Spagna.

I componenti del comitato tecnico scientifico dei Pediatri, presieduto dal professor Italo Farnesani, ha deciso di attribuire a Montesilvano anche la medaglia d'oro.

Gli altri comuni abruzzesi che hanno ottenuto la Bandiera Verde sono Giulianova, Pineto - Torre del Cerrano, Roseto degli Abruzzi, Silvi Marina, Tortoreto e Vasto. Le altre località italiane premiate sono Maratea (Potenza), Bovalino (Reggio Calabria), Melissa (Crotone), Praia a Mare (Cosenza), Squillace (Catanzaro), Centola - Palinuro (Salerno), Formia (Latina), Gaeta (Latina), San Felice Circeo (Latina), Noli (Savona), Chioggia - Sottomarina (Venezia), San Michele al Tagliamento - Bibione (Venezia), Misano Adriatico (Rimini), Grado (Gorizia), Ginosa (Taranto), Ostuni (Brindisi), Polignano a Mare - Cala Fetente - Cala Ripagnola - Cala San Giovanni ( Bari), Porto Cesareo (Lecce), Rodi Garganico (Foggia), Carloforte - Isola di San Pietro - La Caletta - Punta Nera - Girin - Guidi (Carbonia - Iglesias), Viareggio (Lucca), Gabicce Mare (Pesaro - Urbino), Grottammare (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Porto San Giorgio (Fermo), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Sirolo (Ancona), Termoli (Campobasso), Balestrate (Palermo), Casuzze - Punta secca - Caucana (Ragusa), Giardini Naxos (Messina), Ispica - Santa Maria del Focallo (Ragusa), Pozzallo - Pietre Nere - Raganzino (Ragusa), Vendicari - Noto (Siracusa).