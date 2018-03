Montesilvano, sono stati consegnati gli orti urbani di via Don

Sono stati consegnati ufficialmente i trenta orti urbani di via Don che l'Amministrazione Comunale ha concesso in comodato d'uso gratuito ad altrettanti beneficiari che hanno partecipato al bando pubblico indetto mesi fa. Questa mattina gli assegnatari degli appezzamenti di terreno hanno ricevuto le chiavi dei cancelli di recinzione e potranno iniziare autonomamente a coltivare ortaggi e prodotti della terra. Alla cerimonia, con il Sindaco Maragno, erano presenti anche il consigliere Carlandrea Falcone, il cabarettista 'Nduccio e altri esponenti della pubblica amministrazione.

"Con questa iniziativa - ha dichiarato Falcone - diamo un'occasione importante per alcune famiglie in difficoltà che potranno usufruire del loro raccolto. Prodotti a km zero che garantiscono uno stile alimentare più salubre, oltre ad un'attività condivisa all'aria aperta che rende parte della cittadinanza sempre più attiva ed aggregata".