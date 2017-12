Concerti Capodanno, le indicazioni di Attiva sul conferimento dei rifiuti in centro

Il Comune di Pescara comunica che, per far fronte al piano di messa in sicurezza del quadrilatero in cui si svolgeranno i concerti di Vinicio Capossela ed Ermal Meta concordato con le forze dell’ordine, Attiva provvederà a spostare alcuni cassonetti che si trovano in mezzo a tale perimetro, in base a quanto dispongono le direttive per la sicurezza.

L’operazione sarà conclusa già nella mattinata del 31 dicembre: per conferire bisognerà dunque spostarsi di alcune decine di metri, ma i disagi rientreranno e i cassonetti torneranno nella propria sede già durante la notte fra il 1° e il 2 gennaio, alla fine del concerto di Ermal Meta.

I tratti interessati

Saranno interessati i primi 50 metri delle vie più vicine a piazza della Rinascita: Corso Umberto; via Regina Margherita fino all’incrocio con via Mazzini; via Regina Elena da Mazzini a Corso Umberto; quelli di via Carducci e via Parini; il primo tratto di via Fabrizi fino all’incrocio con via Trento e via Roma.