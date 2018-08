Commissione Ambiente sulla Pineta, ascoltate le associazioni ambientaliste

Si è riunita stamane la commissione Ambiente presieduta dal consigliere Fabrizio Perfetto per l’esame del Piano di assetto naturalistico della riserva Dannunziana.

Alla seduta hanno partecipato il vicesindaco e assessore al Verde Antonio Blasioli (in vece dell’assessore Paola Marchegiani impossibilitata per motivi di salute) e il dirigente Giuliano Rossi e le associazioni ambientaliste cittadine.

“Si tratta di una seduta aperta alle associazioni ambientaliste – così il presidente della Commissione Fabrizio Perfetto – voluta per illustrare e condividere i contenuti del Pan, con l’auspicio che nel più breve tempo possibile possa approdare in Consiglio Comunale. Il PAN-Piano di Assetto Naturalistico è un vero e proprio piccolo piano regolatore della Riserva, che servirà a garantire una maggiore tutela della bio-diversità tipica locale. L’iter che porta alla discussione in Consiglio è così iniziato e prevede un ampio confronto: abbiamo recepito la necessità di un approfondimento su alcuni aspetti che le associazioni ci hanno manifestato”.