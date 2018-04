Cerimonia della Bandiera Verde, premiati gli studenti a Montesilvano

In occasione della Cerimonia di consegna della Bandiera Verde, l'associazione Amare Montesilvano ha festeggiato la tredicesima edizione del suo tradizionale evento che coinvolge le scuole della città. È stato il modo migliore per celebrare l'apertura di questo prestigioso appuntamento ospitato al Pala Dean Martin. La prima sessione si è aperta con il concorso di poesia, pittura e fotografia dedicato agli alunni delle scuole primarie e secondarie.

I lavori di 300 bambini e 40 ragazzi sono stati giudicati da un'apposita commissione che ha premiato i più bravi nelle rispettive categorie. La giuria che ha selezionato le opere era composta da Anna Cicciotti, Antonia Capocefalo, Mimma Renzulli, Loredana Di Serafino, Alberto Falasca, Adelia Di Giovacchino, Adarella Chiappini, Loredana Ciarfella, Paola Candeloro e Anna Di Gennaro.

Questo l'elenco completo dei ragazzi premiati.



SCUOLA SEZIONE FOTOGRAFIA RAGAZZI



1° CLASS. N. 46 ISTITUTO ALESSANDRINI 5 A “NAUFRAGAR CI E DOLCE” SILVIA DI DONATO



2° CLASS. N. 48 ISTITUTO ALESANDRINI 1 A "OLTRE LA TRASPARENZA” FRANCESCA DANELLI



3 CLASS. N. 44 ISTITUTO ALESANDRINI 5 A "WILLY” LUDOVICA PERRONE



SCUOLA SEZIONE PITTURA PREMIO ALLA CLASSE



1-CLASS. N. 128 A DIREZIONE DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA 3 C



2-CLASS. N. 129 FANNY DI BLASIO II^A SCUOLA PRIMARIA



3-CLASS. N. 125 FANNY DI BLASIO 3 B SCUOLA PRIMARIA



PREMIO SPECIALE PER LA TECNICA SCUOLA SECONDARIA



1 CLASS. N. 126 2^D MEDIA MICOLUCCI LUDOVICA



2 CLASS. N. 133 2^E MEDIA AGNESE BUONCUORE



PREMIO SPECIALE PER LA TECNICA SCUOLA PRIMARIA



1 CLASS. N. 135 2^B MATTIA ABBAGNALE



SCUOLA SEZIONE POESIA PRIMARIA



1-CLASS. N. 24 CLASSE V^E ELEONORA PAVONE



2-CLASS. N. 3 CLASSE II B GEMMA DI LORENZO



3-CLASS. N. 5 CLASSE II E AMBRA DE CHIARA



SCUOLA SEZIONE POESIA SECONDARIA



1-CLASS. N. 9 CLASSE 3 C ALESSANDRO LETA



2-CLASS. N. 15 CLASSE 1 B RITA DI CARLO



3- CLASS. N. 19 CLASSE 1 B ALESSIA MASTROGIACOMO



SCUOLA SEZIONE PITTURA - PREMIATI PRIMARIA E SECONDARIA



1-CLASS. N. 73 1 C SARA GIALLONARDO



2-CLASS. N. 71 1 C MANUEL FEDELE



3-CLASS. N. 130 3 A ALESSANDRA DI IULIO



4-CLASS. N. 57 5 E ISABEL CIARROCCHI



5-CLASS. N. 47 5 E MANUEL DI PASQUALE



6-CLASS. N. 130 3 A ALESSANDRA DI IULIO



7-CLASS. N. 99 1 C SIMONE ARDENTE



8- CLASS. N. 1 4 F LISA ONDIFERA



9- CLASS. N. 79 1 C EMANUEL PETRA



10-CLASS. N. 131 3 C AQUINO BELLISARIO