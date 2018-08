Centro di raccolta a Montesilvano, sono 160 gli utenti dei primi 15 giorni

Sono 160 circa gli utenti montesilvanesi che hanno raggiunto il primo centro di raccolta della città di Montesilvano nei primi 15 giorni di apertura. Inaugurato lo scorso 11 luglio e ufficialmente entrato in funzione sabato 14 luglio, sono stati 159 i cittadini, in regola con il pagamento della Tari, che fino al 31 luglio hanno raggiunto il centro e conferito rifiuti ingombranti, apparecchiature elettroniche, potature, mobilia varia, olio vegetale.

«Con questo centro di raccolta - sottolinea l’assessore all’Igiene Urbana Paolo Cilli - diamo un servizio molto utile alla cittadinanza. Immediatamente, sin dal primo giorno sono stati molti i cittadini che hanno subito voluto utilizzare questo luogo per liberarsi dei loro rifiuti. Aspetto ancora più soddisfacente riguarda il dato delle sanzioni relative all’abbandono dei rifiuti, attraverso il sistema di foto trappole. Nel mese di luglio sono solo 4, contro i 17 del mese di giugno, i cittadini immortalati dalle foto trappole ad abbandonare i loro rifiuti per strada e sanzionati per un totale di 1.236 euro. Dei 4, solo una persona è di Montesilvano, mentre gli altri 3 risiedono in altri Comuni. Questa è la dimostrazione concreta che il percorso con cui abbiamo dotato i nostri concittadini di tutti gli strumenti necessari per fare una corretta differenziata e per rispettare la città, sta dando importanti frutti. Proseguiremo nell’attività di controllo e attraverso l'aumento delle sanzioni per portare anche i cittadini di altri comuni ad abbandonare la cattiva abitudine di non rispettare il nostro ambiente».

Questo centro vuole essere un ulteriore, importante tassello del percorso per il potenziamento della raccolta differenziata in città, che nel mese di luglio ha registrato su tutto il territorio il 32,89% proseguendo la sua progressiva crescita. Continuano a essere ottimi anche i risultati della percentuale di differenziata a Montesilvano Colle, con il 78,77% e nei quartieri PP1 e via Livenza con il 75,20%, ossia le aree gestite attraverso la raccolta porta a porta.

«Presto - annuncia Cilli - realizzeremo anche un centro del riuso, dove lasciare oggetti che per noi hanno esaurito la propria esistenza, ma per altri possono avere un nuovo utilizzo, grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione, dando uno strumento in più ai montesilvanesi».

Al centro di raccolta, in via Inn, i residenti a Montesilvano possono conferire i propri rifiuti nelle mattine del lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16 alle 19 (nell’orario estivo) e dalle 15 alle 18 (nell’orario invernale). Resta possibile il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio. Per usufruirne, è necessario prendere un appuntamento telefonico contattando il numero verde 800195315, 085 8620460 per i cellulari.