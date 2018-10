Carta e cartone, la provincia di Pescara fanalino di coda in Abruzzo per il riciclo

Anno positivo il 2017 per l'Abruzzo per quanto riguarda la raccolta differenziata di cartone e carta. In base ai dati del XXIII Rapporto Annuale di Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, la nostra Regione ha raccolto oltre 79 mila tonnellate di materiale da riciclare, con un incremento del 6,5% rispetto al 2016.

Dato estremamente positivo per le province di Teramo e Chieti che da sole raccolgono 45 mila tonnellate, con livelli di 65 kg/ab alla pari dei valori medi del centro/nord Italia. Il pescarese invece, con una media pro-capite di 57 mila kg/ab che comunque è superiore al dato medio nazionale, perde terreno con un calo di 2 mila tonnellate rispetto al 2016.

Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco: