Bussi sul Tirino, partita la caratterizzazione dell'area della discarica Tre Monti

A Bussi sul Tirino è partita la caratterizzazione dell'area della discarica Tre Monti. Ne dà notizia il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, membro della Commissione regionale presieduta da Giovanni Legnini che tornerà a riunirsi domani (22 gennaio) a L’Aquila.

Ha detto Blasioli:

“La caratterizzazione nell’area della prima discarica venuta alla luce 12 anni fa è in corso e questo è di certo un primo passo importante dopo 12 anni di ritardi. Dopo Edison entreranno in campo le analisi dell’Arta e a seguire sarà possibile rimuovere tutti i rifiuti presenti nella zona nord della Tre Monti, la discarica scoperta dal Corpo Forestale dello Stato nel 2007. Un sito utilizzato senza alcuna autorizzazione per stoccare materiale pericoloso, posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Pescara e parte dei Siti di Interesse Nazionale monitorati dal Ministero dell’Ambiente dal 2008”.