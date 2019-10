Città dell’olio nel Pescarese per un’esperienza di gusto con la Camminata tra gli olivi

Un’esperienza dedicata a qualità e genuinità di un prodotto autentico, che in 11 città dell’olio d’Abruzzo – nel Pescarese saranno Città Sant’Angelo, Loreto Aprutino, Moscufo e Tocco da Casauria – celebra un prodotto che è uno dei simboli del nostro paese, al centro di una civiltà olivicola che ha radici millenarie.

Domenica 27 ottobre la terza edizione della Camminata tra gli olivi festeggia anche i 25 anni dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. All’insegna dei sapori e dei saperi del territorio, sono pronti nuovi itinerari e nuove suggestive passeggiate per riaffermare una formula di successo, che sposa qualità del prodotto, identità del paesaggio e turismo d’esperienza e che le Città dell’Olio hanno sposato già tre anni fa, riscuotendo un successo che ha condotto migliaia di visitatori e appassionati nelle terre dell’olio.

La Camminata tra gli olivi quest’anno ha anche ottenuto il premio onorario Raccomandato dalle Strade dell’Olivo del Consiglio d’Europa dalla Fondazione The Routes of the Olive Tree che ha sede a Kalamata in Grecia.

Anche per l’edizione 2019 le Città dell’olio hanno selezionato percorsi dove gli olivi e l’olio sono protagonisti per raccontare storie avvincenti, offrire esperienze enogastronomiche indimenticabili e incontrare chi vive ogni giorno in oliveto.



Gli itinerari vanno alla scoperta degli olivi danzanti e delle preziose varietà dop di olive, passeggiando per antiche vie e boschi secolari con ai piedi l’azzurro del mare. Le peculiarità della cultivar e della tradizione abruzzese saranno protagoniste anche con degustazioni e esperienze di raccolta, arricchite dai racconti di guide esperte e anche intermezzi musicali.