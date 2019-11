Le bottigliette di plastica raccolte durante il Jova Beach Party diventano t-shirt per bimbi

Le bottigliette di plastica Coop da 500 ml raccolte durante il Jova Beach Party a Montesilvano diventano t-shirt per bimbi. 30mila spettatori, lo scorso 7 settembre, sono stati sensibilizzati sull’emergenza dell’inquinamento da plastica in natura, e ieri in Comune è stato consegnato un kit di 20 maglie per bambini da destinare a una delle associazioni cittadine.

“Ho partecipato due settimane fa a Ecomondo, fiera dedicata al riciclo e alle energie rinnovabili – ha spiegato il sindaco De Martinis – e all’interno di essa c’è stato un momento dedicato al riciclo delle bottigliette Coop durante le tappe del Jovanotti Beach Party. Ci tengo a evidenziare come questo concerto sia stato importante anche per dare messaggi sul rispetto dell’ambiente e come il pubblico abbia risposto in maniera puntale. Un ringraziamento alla Coop per le maglie che destineremo a un’associazione non sono impegnata nello sport, ma anche nel sociale”.

Le maglie presenti in ogni kit sono corredate da un’etichetta con le istruzioni per il corretto lavaggio e da un campione di graniglia di Pet.