Il Plastic Free arriva in Comune, consegnate 700 borracce d’acciaio ai dipendenti

Il Plastic Free arriva in Comune con la consegna di 700 borracce d’acciaio ai dipendenti. Nel giorno della vigilia di Natale, in occasione dei tradizionali auguri al personale di Palazzo di Città, sono state infatti regalate circa 700 borracce, una per ciascuno. Soddisfatta l’assessore all’Ambiente, Isabella Del Trecco

“Anche il Comune di Pescara ha deciso di aderire al ‘Plastic Free Challenge’. L’iniziativa, contenuta all’interno della delibera di giunta approvata lo scorso novembre, è preliminare e propedeutica all’eliminazione delle bottiglie di plastica nelle sedi del Palazzo di città e all’installazione dei distributori di acqua microfiltrata, naturale e frizzante, allacciati alla rete idrica pubblica. Non solo: complessivamente le borracce acquistate per ora sono mille e già il 30 dicembre, in occasione del consiglio comunale, ogni consigliere o assessore troverà sullo scranno la propria borraccia personale anziché la classica bottiglietta di plastica”.

Conclude Del Trecco: