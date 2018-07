Attiva, Linda e Ambiente SpA smentiscono: "Nessuna grande discarica a Piano di Sacco"

In merito a recenti dichiarazioni rese sugli organi di stampa, i tre amministratori unici delle società coinvolte nel processo di fusione, Ambiente SpA, Attiva SpA e Linda SpA, precisano come non sia prevista la realizzazione di una “grande discarica Abruzzese” nella località di Piano di Sacco di Città Sant’Angelo, ove insiste attualmente un centro di raccolta comunale, già censito come area industriale sovracomunale e non come area agricola.

In una nota congiunta a firma di Massimo Papa (Attiva), Guido La Torre (Linda) e Massimo Santarelli (Ambiente SpA), si legge: