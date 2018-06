Animali in spiaggia: a Montesilvano è a disposizione la spiaggia libera

Anche quest'estate sarà possibile accedere in spiaggia in compagnia del proprio cane. Lo ha stabilito un'ordinanza firmata dal dirigente del settore Pianificazione e Gestione Territoriale Valerio Mergiotti che riconferma il tratto di arenile compreso tra gli stabilimenti Sabbia d'Oro e Hotel Sole di Montesilvano.

I proprietari o detentori di animali domestici dovranno attenersi alle regole igienico-sanitarie e portare con sé il libretto delle vaccinazioni praticate dal veterinario. Sono ammessi alla spiaggia libera pet friendly solo gli esemplari dotati di microchip o tatuaggio di riconoscimento, mentre è vietato l'accesso ai cani femmina che sono in calore.

Sanzioni severe saranno applicate ai trasgressori di tali regole e a coloro che non provvederanno alla raccolta degli escrementi. Il proprietario è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e ne risponde, sia civilmente che penalmente, nei casi di danni o lesioni. Obbligatorio dotarsi di guinzaglio e di museruola per evitare rischi di aggressioni a persone o altri animali. Da evitare anche la balneazione per il cane a qualunque ora della giornata.