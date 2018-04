Arta e Centro Studi Cetacei insieme per la tutela dell'ecosistema e della biodiversità

Il direttore generale di Arta Abruzzo, Francesco Chiavaroli, e il presidente del Centro Studi Cetacei di Pescara, Vincenzo Olivieri, hanno sottoscritto una convenzione per collaborare nelle attività di studio e tutela dell’ambiente marino e dei mammiferi e rettili marini.

In particolare, a titolo gratuito, l’Arta accoglierà sulla Motonave “Ermione”, dotata di attrezzature per la ricerca, per il prelievo di acque e sedimenti marini e di un verricello per il sollevamento di pesi fino a 200 chili, il personale del Centro Studi Cetacei per il rilascio in mare di cetacei e tartarughe marine spiaggiati, feriti, malati o finiti accidentalmente nelle reti da pesca e curati presso il Centro di Recupero e Riabilitazione del CSC che opera in via di Sotto a Pescara.

Su Centrostudicetacei.it sono pubblicate notizie e foto delle attività svolte dalla onlus, che gestisce anche GeoCetus, una banca dati georeferenziata degli spiaggiamenti di cetacei e tartarughe marine lungo le coste italiane.