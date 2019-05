Gli alunni di Cappelle cantano un brano "ecologista" nella Capitaneria di Porto

Gli alunni delle delle classi 3^ della Scuola Primaria di Cappelle sul Tavo, dell'Ic Rodari, hanno portato la musica all'interno della Capitaneria di Porto di Pescara. I ragazzi, ospiti della Guardia Costiera nell'ambito del progetto "Plastic free", hanno cantato un brano "ecologista" dedicato alla tutela dell'ambiente.

La canzone si intitola "Tra la stella e la poesia": il testo è stato scritto dagli alunni, mentre la musica è stata composta da Simone Pavone che si occupa del "Progetto Musica" nella Scuola Primaria di Cappelle.

"Il brano - ha dichiarato Pavone - dimostra come i ragazzi siano assolutamente pronti a fare qualcosa per salvare il mondo in cui viviamo, hanno il grande onere di insegnare agli adulti la via da seguire. Farli sentire protagonisti come metterli in condizione di scrivere un brano credo sia il modo migliore di renderli consapevoli ed è uno strumento didattico di grande utilità per arricchire gli insegnamenti ricevuti a scuola e per metterli in pratica".