Successo a Lettomanoppello per "Un albero per ogni nato nel 2019" [FOTO]

Durante lo scorso weekend, a Lettomanoppello, è stato piantato nel Parco di Santa Liberata, recentemente inaugurato, un albero per ogni nuovo nato nel 2019. L'evento, che ha avuto un buon successo di pubblico, è stato patrocinato dal Comune di Lettomanoppello e in particolare dalla presidenza del consiglio comunale.

L'amministrazione di Lettomanoppello ha sposato i dettami della legge n. 113/1992 “Un albero per ogni nato” che permette ai Comuni di piantare un albero per ogni bambino/a nato nel proprio territorio, al fine di promuovere il patrimonio arboreo nazionale e lo sviluppo del verde urbano, collegandolo ad un lieto evento come quello della nascita di un nuovo concittadino.