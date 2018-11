Pescara, 50mila euro per ripiantare 127 alberi

Saranno in totale 127 gli alberi che saranno ripiantumati a Pescara con una spesa da 50mila euro.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di ridare alla città verde e piante perdute durante il corso degli anni.

Questi 127 alberi si aggiungono a quelli già ripiantumati lo scorso gennaio sempre con un medesimo investimento di 50mila euro.

«Se la prima tranche delle ripiantumazioni è stata diretta a sostituire le fallanze determinatesi a seguito dei tagli degli alberi pericolosi», fa sapere il vice sindaco e assessore al Verde, Antonio Blasioli, «queste saranno interamente volte a rinverdire quegli spazi che sono pronti ad accogliere altre piante, penso per esempio a via Polacchi o in luogo degli alberi caduti svariati anni fa e mai sostituiti. L’attecchimento delle piante sarà garantito per un anno e questo lavoro comprenderà oltre alla messa a dimora degli alberi, anche l’estirpazione o frantumazione di ceppaie presenti e mai eliminate e il conseguente reinterramento del nuovo albero, la formazione della conca di compluvio (formella), oltre che la predisposizione di tutori in legno trattato e la concimazione».

Queste, nel dettaglio, le strade nelle quali verranno ripiantati gli alberi (in città il patrimonio è di 24mila piante di cui 257 aggiunte quest'anno):