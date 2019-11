Lettomanoppello, un albero per ogni nato dell'anno nel Parco di Santa Liberata

L'amministrazione di Lettomanoppello rende noto che sabato 23 novembre verrà piantato un albero per ogni nato nel 2019. A tale proposito Luca Addario, presidente del consiglio comunale di Lettomanoppello, ha spiegato:

"Dal 1992 in Italia esiste una legge, conosciuta come “Un albero per ogni nato” (Legge n.113/1992), che obbliga i Comuni con più di 15.000 abitanti a porre a dimora un albero per ogni bambina e bambino nati nel proprio territorio; la nostra amministrazione ha adottato lo stesso questa iniziativa poiché si inquadra nella volontà di promuovere il patrimonio arboreo nazionale e lo sviluppo di verde urbano, collegandolo ad un lieto evento come quello della nascita di un nuovo concittadino. Ogni anno pianteremo questi alberelli in un luogo ben preciso del paese, proprio per arricchire anche arredo urbano di nuove piante;ai piccoli neonati l'amministrazione rilascerà anche un attestato in ricordo della giornata. Questa iniziativa rientra anche nelle azioni che l'amministrazione comunale intraprenderà attraverso le politiche giovanili per avvicinare sempre di più il semplice cittadino a partecipare in maniera attiva alla vita amministrativa".