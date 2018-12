"Abruzzo-Italia: le lotte ambientali e i grandi poteri", se ne parla al Matta

Sabato 8 dicembre si terrà l'incontro pubblico dove si farà il punto sulle vertenze abruzzesi e poi si darà la parola al giornalista Fabio Amendolara che presenterà il suo libro "VelEni" sull'impatto dei grandi poteri sulla politica energetica italiana.

Tante le proposte dei movimenti italiani per indirizzare i miliardi di investimenti oggi drenati dalle grandi opere verso il risanamento del territorio.

"Sul clima - dice il Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua - bisogna cambiare radicalmente puntando su risparmio, efficienza con le tecnologie che oggi esistono ed energia prodotta da fonti rinnovabili in maniera diffusa. Ricordiamo che Pescara è stata individuata tra le aree a maggior rischio per le conseguenze dei cambiamenti climatici con l'innalzamento del livello medio marino".