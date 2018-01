Abiti usati: Bolognano vince il premio “HUMANA ECO-SOLIDARITY AWARD 2017”

Cittadini di Bolognano campioni di generosità per quanto riguarda la donazione di abiti per Humana. Il piccolo comune del pescarese infatti ha vinto il premio “HUMANA ECO-SOLIDARITY AWARD 2017” per aver donato oltre 5 mila chili di abiti, 5 per abitante, contribuendo dunque al progetto di sostenibilità ambientale nei Paesi del Terzo Mondo dove opera l'associazione di volontariato. Risparmiati infatti 31 milioni di litri di acqua ed evitata l’emissione di 19 mila chili di CO2 In Mozambico il personale formato grazie alle donazioni, ha realizzato anche stazioni di energia solare per la popolazione.

Ulla Carina Bolin, Presidente di HUMANA People to People Italia ONLUS: