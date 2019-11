"Green Game", 200 studenti dell'istituto Di Marzio - Michetti concorrenti per il quiz sul riciclo

Saranno 200 i ragazzi dell'istituto Di Marzio - Michetti che lunedì 25 novembre parteciperanno al "Green Game", il gioco di società in tour promosso dal Ministero dell'Ambiente per sensibilizzare i giovani sul tema del riciclo e riuso dei rifiuti. Lo ha fatto sapere la diigente scolastica Ascani, aggiungendo che i ragazzi assisteranno ad una mini lezione con un tutor e poi ogni classe sarà dotata di un tablet con pulsantiera per partecipare al quiz a risposta immediata.

La classe che vincerà parteciperà alla finale regionale nel gennaio 2020 per l'assegnazione del titolo di "Campione Regionale Green Game Abruzzo 2019" conaltre 50 scuole abruzzesi coinvolte nel progetto.

L'obiettivo è quello di formare i ragazzi educandoli al rispetto dell'ambiente ed alle abitudini utili per riciclare i rifiuti evitando sprechi che provocano inquinamento. La dirigente ha aggiunto:

E quello di lunedì sarà per la nostra scuola il momento conclusivo di un progetto cominciato già lo scorso settembre con lezioni di didattica in classe, fondamentali per un Istituto come il ‘Di Marzio- Michetti’ che, avendo un monte ore di docenza laboratoriale importante, deve insegnare ai propri studenti come realizzare i propri prodotti, ma anche come smaltire i propri materiali di scarto, senza dimenticare che la nuova tecnologia oggi ci consente di rendere di nuovo funzionale anche quell’eventuale materiale di scarto

La gara è divisa in due momenti: il primo alle 8 della durata di 90 minuti, il secondo alle 10.30 dividendo i ragazzi in due gruppi.