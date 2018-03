Anche Spoltore partecipa all'Ora della Terra

Anche quest'anno Spoltore partecipa all'Ora della Terra, l'evento internazionale organizzato dal WWF per sensibilizzare il pianeta sui cambiamenti climatici. Il 24 marzo, dunque, si spegneranno le luci sul campanile di Spoltore, dalle 20.30 alle 21.30: quest'anno tuttavia si pensa a coinvolgere tutti i borghi che costituiscono la città.

"Per questo chiediamo anche ai cittadini", dice il consigliere delegato all'ambiente Valentina Conti, "di partecipare spegnendo le luci nel proprio cortile, o in qualche punto della casa che solitamente rimane sempre acceso, dalle 20.30 alle 21.30".

Come di consueto, l'evento è all'undicesima edizione, le luci si spegneranno attraverso tutti i fusi orari dal Pacifico alle coste atlantiche.

"La partecipazione all’iniziativa si fonda sulla semplicità", spiegano gli organizzatori, "ma nello stesso tempo sulla significatività di un gesto: spegnere la luce di una casa, un monumento, una strada o una particolare area di una città per un’ora, partecipando in tal modo ad un’iniziativa di forte valenza simbolica per rendere esplicita la volontà di sentirsi uniti nella sfida globale al cambiamento climatico che nessuno può pensare di vincere da solo".

Nel 2017 “Earth Hour” ha coinvolto 187 nazioni, solo in Italia sono stati organizzati più di 100 eventi collegati e interessati oltre 500 Comuni (150 in più rispetto al 2016). Quest’anno lo slogan è “Connect2earth”: "chiediamo ai singoli cittadini, alle istituzioni, alle collettività e alle imprese di “connettersi” per salvare il Pianeta e di riflettere sulle “connessioni” tra i grandi problemi ambientali, dal cambiamento climatico alla perdita della biodiversità, e la nostra vita, il nostro benessere, la nostra salute, il nostro futuro".