Pescara, rivoluzione "elettrica": arrivano 19 centraline per ricaricare le auto

Arrivano a Pescara le centraline per ricaricare le auto elettriche. L'annuncio è stato dato ieri dall'amministrazione comunale che ha illustrato i dettagli del progetto sviluppato assieme ad Enel X. Saranno 19 unità dislocate in tutto il territorio cittadino. Ci saranno anche i lampioni "intelligenti" che permetteranno anche la ricarica per le autovetture.

Il vicesindaco Blasioli ha spiegato come questa iniziativa inserisce Pescara fra le città sostenibili d'Italia, aggiungendo che Enel X inizierà già fra 10 giorni ad installare le centraline che saranno pronte per l'inizio di settembre.

Luca Ferroni, di Enel X:

Molto importante è anche il bilanciamento delle reti e per questo abbiamo studiato un piano per identificare le aree dove collocare le colonnine. Si tratta di una classica infrastruttura che include una ricarica per kilowat mono fase e trifase dove collegare auto, motocicli e cicli elettrici. Il piano copre le zone più sensibili della città.

Una struttura sarà in viale Primo Vere con un’area di sosta libera per agevolare l’accesso e la disponibilità dei servizi, poi via Luigi Polacchi, via Luisa D’Annunzio zona Aurum, via Falcone e Borsellino, Lungomare Colombo all’altezza della Meridiana, via Italica zona stazione Porta Nuova, via Cetteo Ciglia nel parcheggio, via Lago di Capestrano nell’area di accesso della Tiburtina, via Marco Polo, Torri Camuzzi, parcheggio mercato Ittico, via Bologna e zona Inps, via Caduti di Nassiryia, via Enzo Ferrari, via di Sotto, via Diaz, Nazionale Adriatica e via Pasolini. L’area di intervento infine per il progetto pilota dei pali intelligenti sarà in centro, nella zona di Corso Vittorio che sfocia a Piazza Primo Maggio, i pali inglobano la ricarica elettrica e l’illuminazione pubblica. I tempi di ricarica variano a seconda dei veicoli e delle necessità, una ricarica per auto normale può richiedere circa 2 ore di tempo”