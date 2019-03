La sostenibilità come opportunità competitiva, se ne parla in Confindustria

Si chiama “Sostenibilità, valore, competitività: la sostenibilità come opportunità competitiva” l'incontro gratuito in programma giovedì 21 marzo in Confindustria a cura di Metamer, gestore di energia e gas. L'appuntamento, in cui si parlerà di Blue economy, economia circolare e politiche ambientali, si rivolge a imprenditori e stakeholder.

Relatore sarà Francesco Perrini, professore ordinario del dipartimento di management e tecnologia della Bocconi. Sono previste testimonianze aziendali di Aptar, Deco e Fater.

Per partecipare: m.mariani@confindustriachpe.it.

Nella foto Nicola Fabrizio, amministratore delegato di Metamer.