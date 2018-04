"Italia hub del gas", all'Aurum un incontro con i No Tap e l'associazione Ambiente e Salute

"Buone opere Vs i guai delle grandi opere", questo il titolo dell'incontro che ieri pomeriggio ha visto ospiti all'Aurum di Pescara alcuni rappresentanti di due campagne di difesa territoriale che hanno al centro la questione energetica e del gas in Italia: i No Tap dal Salento, che contrastano il gasdotto proveniente dall'Azerbaijan, e "Ambiente e Salute del Piceno", associazione che a San Benedetto del Tronto, al confine con l'Abruzzo, da anni si batte contro il progetto di un grande stoccaggio di metano.

Per il Coordinamento No Hub del Gas Abruzzo si tratta di "tanti singoli interventi di un'unica regia per trasformare l'Italia in un polo energetico delle fonti fossili nel Mediterraneo sequestrando il futuro del Belpaese".



L'assemblea pubblica, in vista della manifestazione che si terrà a Sulmona sabato 21 aprile, è servita per scambiare esperienze e raccontare le modalità "fortemente anti-democratiche" con cui si cerca di imporre dall'alto "opere inutili e dannose". E' stato sostenuto che è in atto ha una strategia ben chiara, ossia candidare l'Italia a diventare per i prossimi decenni un "Hub del Gas".

Gianluca Maggiore del Comitato No Tap ha spiegato che oggi ci sarebbe uno scarto evidente rispetto al reale fabbisogno di metano: secondo l'attivista pugliese, infatti, vengono realizzate nel nostro Paese infrastrutture di cui potremmo fare a meno perchè il consumo effettivo è di gran lunga inferiore a quello previsto. Marco Santoro Verri ha invece denunciato "l'oscurantismo totale" subito da parte dell'informazione e ha rimarcato l'importanza del confronto con la gente "per far aumentare la sensibilità e la conoscenza in merito a queste tematiche".

Il dibattito è stato poi chiuso da Alfredo Vitali in rappresentanza dell'associazione 'Ambiente e Salute del Piceno', che lo scorso 8 aprile è stata protagonista della Biciclettata no Stoccaggio Gas a San Benedetto del Tronto, nell'ambito della "Carovana no Hub del Gas".