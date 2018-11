Centraline ricarica Enel X: il sindaco partecipa alla dimostrazione pratica

Prosegue l'installazone delle centraline di ricarica per veicoli elettrici di Enel X sul territorio comunale. Già quattro centraline sono in funzione da qualche settimana, e questa mattina in via Diaz il sindaco Alessandrini ha partecipato alla dimostrazione pratica di utilizzo. Entro la fine dell'anno saranno installate altre 15 centraline su tutto il territorio cittadino, per un totale di 19 colonnine che, lo ricordiamo, offrono il servizio di ricarica gratuitamente.

Presenti, oltre al sindaco, anche il vicesindaco Blasioli e Angelica Carnelos, Responsabile Affari Istituzionali Centro Italia di Enel, Luca Ferroni e Giulia Casciani di Enel X. Le altre centraline attive, oltre a via Diaz, sono in via Pasolini (nei pressi del parco), in via Italica e in via Lago di Capestrano.

La mappa con le centraline: https://www.enelx.com/it/it/e-mobility-app

L’App per ricaricare: https://www.enelx.com/…/emobi…/charging-services-description