Auto elettriche, a Pianella arrivano le colonnine per la ricarica

Anche Pianella si adegua alle nuove norme riguardanti l'installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche negli edifici pubblici. Il sindaco Marinelli, infatti, ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con l'Enel che porterà ad avere 5 punti ricarica sparsi sul territorio comunale.

Nelle prossime settimane i tecnici comunali, assieme a quelli dell'Enel, individueranno le aree da utilizzare ed il primo cittadino sottolinea come l'amministrazione comunale abbia posto nel suo programma sostenibilità e sviluppo fra le priorità, e le colonnine saranno il mezzo per fornire ai cittadini la possibilità di ricaricare le auto elettriche che in futuro rappresenteranno lo standard per la mobilità globale.