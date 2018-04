Anche l'Acu dice no alle trivelle nell'Adriatico: "Tutti alla manifestazione dell'8 aprile"

Anche l'Associazione Consumatori e Utenti Abruzzo appoggia con forza la manifestazione di domenica 8 aprile in difesa del nostro bel mare Adriatico. Ricordiamo che a Pescara l'appuntamento è a partire dalle ore 10 presso la piazza sul lungomare nord adiacente al monumento cittadino "Nave di Cascella".

ACU, attraverso il suo Presidente Regionale Avv. Luigi Di Corcia, ribadisce un secco No alla deriva petrolifera e ai progetti di prospezione con air gun sulle coste adriatiche. Purtroppo tali assurdi e dannosi progetti sono stati approvati dal ministero dell'Ambiente e sono in via di autorizzazione definitiva da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

La costa pescarese inoltre è già stata duramente colpita dagli episodi di forte inquinamento derivanti dai cattivi sistemi di depurazione e dagli innumerevoli scarichi abusivi e, pertanto, ulteriori danni comporterebbero il definitivo squilibrio dell'ecosistema marino con ripercussioni enormi dal punto di vista della qualità della vita dei cittadini oltre che la perdita di parte dell'economia locale basata sul turismo e sulla pesca.